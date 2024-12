Os 'reds', sem Diogo Jota, lesionado, foram implacáveis, sobretudo nos momentos de transição e aos 12 minutos já venciam por 1-0: Alexander-Arnold abriu largo em Salah, no lado direito, e o egípcio serviu Gakpo ao segundo poste.

O mesmo Salah ainda foi perdulário, evitando maiores danos para os 'citizens', com Ruben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes em campo, mas aos 78 sentenciou o jogo na cobrança de uma grande penalidade.

O triunfo em Anfield Road deixa o Liverpool na liderança com 34 pontos, mais 11 do que o Manchester City, afundado no quinto lugar.

A formação de Pep Guardiola, que tem tido uma época sem Rodri, eleito o melhor do mundo, atravessa o pior momento desde que o treinador espanhol está no clube e quando cumpre a sua nona temporada.

A derrota de hoje foi a sexta nos últimos sete jogos, nos quais conta também com um empate, entre todas as competições.

Na Liga inglesa, o Liverpool lidera com 31 pontos, vantagem confortável também em relação aos rivais Arsenal e Chelsea, ambos em segundo, com 25 pontos, seguidos de Bighton e Manchester City, com 23.

RPM // AJO

Lusa/Fim