O Liverpool, também ainda sem Diogo Jota ou Luís Diaz, garantiu o importante triunfo pelo que fez, sobretudo, na primeira parte, já que a segunda pertenceu aos 'spurs', com uma melhoria exibicional, mas insuficiente.

O egípcio Salah acabou por ser o homem do jogo, com golos aos 11 e 40 minutos, o segundo no pontapé longo do guarda-redes Alisson Becker, que Eric Dier cabeceou muito curto, deixando o avançado dos 'reds' isolado frente a Hugo Lloris.

Na segunda metade, o jogo 'passou' para o lado do Tottenham, com António Conte a mexer, e bem, na equipa -- sobretudo com a entrada de Kulusevski -, mas o golo de Harry Kane, aos 70, foi insuficiente para evitar a derrota.

Os 'spurs' caem para o quarto lugar (26 pontos), por troca com o Newcastle (terceiro, 27 pontos), equipa que hoje goleou fora o Southampton (4-1), enquanto o Liverpool, que vinha de derrotas com Leeds e Nottingham, sobe ao oitavo lugar.

O dia ficou marcado pelo importante triunfo do Arsenal no dérbi londrino com o Chelsea (1-0), em Stamford Bridge, em mais um teste de fogo que a equipa de Mikel Arteta passou com distinção, reassumindo a liderança no campeonato.

Os 'gunners' têm 34 pontos, mais dois do que o Manchester City (32), enquanto Newcastle é terceiro (27), Tottenham quarto (26) e Manchester United -- hoje derrotado em casa do Aston Villa (3-1) -, é quinto (23).

Após a 15.ª jornada, a zona de descida continua a ser ocupada por Southampton (12 pontos), Wolverhampton (10) e Nottingham (10).

