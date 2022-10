Com José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes a titulares, os forasteiros impuseram-se com golos do jovem avançado canadiano Jonathan David, aos 41 minutos, de penálti, e 76, e do experiente médio Remy Cabella, aos 80.

Depois de ter marcado de penálti, Jonathan David surgiu entre os centrais para sentenciar, na pequena área, um lance de insistência confuso e no qual contou com a passividade dos centrais.

O terceiro golo resultou de uma transição rápida concluída com forte remate, na zona frontal, de Cabella, que deu expressão à supremacia do conjunto orientado por Paulo Fonseca.

Com o segundo triunfo consecutivo, o Lille soma agora 19 pontos em 11 desafios, a um do Mónaco, quinto, e a dois do Lens, quarto, com 21 e também com menos um jogo.

O Pais Saint-Germain lidera com 26 pontos em 10 partidas, mais um do que o surpreendente Lorient e mais três do que o Marselha, adversário do Sporting na Liga dos Campeões.

