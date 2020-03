Liga de Basquetebol Africana adia início do torneio A sessão inaugural da Liga Africana de Basquetebol (BAL), onde participam 12 equipas, entre as quais o Petro de Luanda (Angola) e o Ferroviário de Maputo (Moçmbique), foi adiada devido ao Covid-19, anunciou a organização. desporto Lusa desporto/liga-de-basquetebol-africana-adia-inicio-do_5e5f9a018ca77d196792ed0b





A sessão inaugural do torneio estava agendada para 13 de março na capital senegalesa, Dacar.

"Seguindo a recomendação do governo senegalês face às crescentes preocupações com a saúde relacionadas com o coronavírus, a temporada inaugural da BAL será adiada", anunciou o presidente da BAL (Basketball Africa League), Amadou Galo Fall num comunicado.