A 11 jornadas do final, a equipa de Rúben Amorim continua invencível no campeonato e com larga margem na frente: com mais 10 pontos do que o FC Porto, segundo classificado, 11 para o Sporting de Braga, terceiro, e 13 para o Benfica, quarto.

No sábado, mesmo frente a um adversário habituado a zonas europeias, o Sporting, que não terá o central Coates, castigado, é totalmente favorito, numa época em que venceu em Guimarães por 4-0, e em Alvalade não perde com o Vitória desde 2010.

Do lado dos vimaranenses, o jogo surge numa fase má, com a equipa de João Henriques sem Abdul Mumin e Suliman, também castigados, e num momento em que nos últimos oito jogos venceu apenas uma vez, tendo quatro derrotas e três empates.

O embate tem início marcado para as 20:30 de sábado, já depois de o campeão FC Porto defrontar fora o Portimonense, 12.º, num jogo de igual favoritismo para os 'dragões', enquanto que o jogo 'grande' entre Sporting de Braga e Benfica fecha no domingo a jornada.

Primeiro, no Algarve, o FC Porto vai tentar garantir os três pontos, sabendo que não pode atrasar-se mais para o líder Sporting e depois de já ter recuperado na última jornada o segundo lugar, face a um empate do Sporting de Braga.

Com o título a parecer uma miragem para os perseguidores do Sporting, as posições de apuramento para a 'Champions' fazem aumentar a importância do segundo lugar, de qualificação direta, e do terceiro, de entrada na terceira pré-eliminatória.

Uma discussão de posições que parece destinada a FC Porto, Braga e Benfica, e no domingo, a partir das 20:00, o jogo entre os 'arsenalistas' e as 'águias' pode ter essa importância acrescida, quando as duas equipas estão separadas por dois pontos.

O Benfica, com uma época muito aquém dos seus objetivos, não venceu ainda um único jogo em que encontrasse os principais rivais e diante do Sporting de Braga já perdeu esta época em casa (3-2), repetindo a derrota também na última época (1-0), e nas meias-finais da Taça da Liga (2-1).

Em contraponto, as 'águias' não sabem o que é perder ou empatar para o campeonato em Braga desde a época de 2014/15, somando desde então cinco triunfos consecutivos, o último dos quais com goleada na época transata (4-0).

Esta temporada, os dois emblemas chegam ao jogo na Pedreira com 'estados de espírito' diferentes, o Sporting de Braga depois de ser travado pelo Famalicão (2-2), enquanto o Benfica vem de uma sequência de três triunfos consecutivos.

Se na frente são as vagas para a 'Champions' a dominar a atenção na jornada, na cauda da tabela e na fuga à despromoção são dois os jogos entre 'aflitos' que a jornada oferece, com o Boavista (16.º) a receber o Farense (18.º) e o Marítimo (15.º) o Famalicão (17.º).

Ambos os encontros estão agendados para domingo, dois dias depois de dois outros 'aflitos', Nacional (14.º), com os mesmos 21 pontos do Boavista, e Gil Vicente (13.º), com mais um ponto, se defrontarem na sexta-feira em Barcelos, na abertura da ronda.

A jornada conta ainda com os jogos entre Santa Clara (sétimo) e Tondela (11.º) e entre Paços de Ferreira (quinto) e Moreirense (oitavo) já no sábado, e com a receção do Rio Ave (nono) ao Belenenses SAD (10.º) no domingo.

Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 mar:

Gil Vicente -- Nacional, 20:30.

- Sábado, 20 mar:

Santa Clara -- Tondela, 15:30 (14:30 locais).

Paços de Ferreira -- Moreirense, 15:30.

Portimonense -- FC Porto, 18:00.

Sporting -- Vitória de Guimarães, 20:30.

- Domingo, 21 mar:

Rio Ave -- Belenenses SAD, 15:00.

Marítimo -- Famalicão, 17:30.

Boavista -- Farense, 17:30.

Sporting de Braga -- Benfica, 20:00.

RPM // AJO

Lusa/Fim