Depois de ter ficado fora das últimas rondas no Masters, Johnson tornou-se o primeiro líder do 'ranking' mundial a falhar o 'cut' consecutivamente em dois 'majors' desde Greg Norman em 1997.

Dustin Johnson terminou as duas primeiras voltas com 150 pancadas (seis acima do Par), a uma do 'cut', sendo acompanhado na eliminação precoce e na pontuação pelos compatriotas Justin Thomas, número dois mundial, e Xander Schauffele, quarto da hierarquia.

Na frente em Kiawah Island, na Carolina do Sul, estão o sul-africano Louis Oosthuizen e o norte-americano Phil Mickelson, ambos com 139 pancadas (cinco abaixo do Par).

Numa prova muito afetada pelo vento, os dois capitães da Ryder Cup também seguiram em frente, com o irlandês Padraig Harrington, que lidera a Europa, a seguir com 144 'shots' (igual ao Par), e o norte-americano Steve Stricker a ter mais três.

NFO // NFO

Lusa/Fim