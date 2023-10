A formação de Matosinhos, terceira classificada no campeonato nacional passado, que participou nesta Supertaça devido à desvinculação da equipa Academia José Moreira/FC Porto, campeã nacional, superou o atual detentor da Taça com parciais de 25-17, 25-21 e 26-24.

Com esta conquista, o Leixões chegou à sua quinta Supertaça, sendo apenas superado pelo Castêlo da Maia, com seis, enquanto o Sporting continua ainda à procura do seu primeiro troféu.

