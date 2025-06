Um dia depois dos gauleses do PSG se sagrarem campeões europeus pela primeira vez na história, ao golear o Inter Milão, por 5-0, na final da prova, em Munique, na Alemanha, o grupo de observadores técnicos do organismo que tutela o futebol europeu revelou os 11 melhores jogadores, sendo que sete pertencem ao emblema francês.

Além do lateral Nuno Mendes e do médio Vitinha, fazem parte da equipa do ano o guarda-redes Donnarumma, os defesas Hakimi, Marquinhos, todos do Paris Saint-Germain, e Bastoni, do Inter de Milão, assim como o médio Declan Rice (Arsenal), os avançados Raphinha e Yamal, ambos do FC Barcelona, e ainda Dembelé e Doué, do novo campeão europeu.

Com oito golos marcados e seis assistências na 'Champions', Dembélé foi considerado o jogador da época, face ao "papel de líder na equipa" e à sua "dedicação".

Já Désiré Doué, de 19 anos, autor de cinco tentos, dois dos quais na final de sábado, e outras tantas assistências na prova, foi coroado como o jovem jogador da época pelo painel, que justificou a distinção pelo "destaque incrível na fase a eliminar" e por ter sido melhor em campo no sábado à noite", tornando-se no mais jovem de sempre a bisar em uma final da 'Champions'.

No sábado, o triunfo foi construído com golos de Achraf Hakimi (12 minutos), Désiré Doué (20 e 63), Khvicha Kvaratskhelia (73) e Senny Mayulu (86), naquela que foi a final com o resultado mais desnivelado de sempre da principal competição europeia de clubes.

O PSG juntou a conquista da 'orelhuda' à Liga, Taça, e Supertaça francesas.

AJC // AO

Lusa/Fim