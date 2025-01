"Vamos defrontar a melhor equipa desta competição, em 21 pontos possíveis, fez 19, marcou sempre mais que dois golos fora de casa, é uma equipa muito forte, temos consciência disso, como também temos consciência que, para seguir em frente, temos que vencer", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida da oitava e última jornada da fase de liga da prova.

Os minhotos têm uma tarefa difícil para poderem seguir em frente na prova: além de estarem obrigados a vencer a equipa italiana, que lidera a tabela classificativa ainda sem derrotas e já está apurada, têm também que esperar um conjunto favorável de resultados em alguns jogos.

"Não adianta fazer contas e olhar para os outros adversários, o foco total em tentar vencer, passar à fase seguinte e também muito importante para nós, equipa técnica, tentar manter os níveis de coesão na tarefa, o espírito de grupo e a solidariedade que têm existido particularmente desde o jogo com o Benfica [vitória 2-1, na Luz, para o campeonato], tirando o jogo da Taça da Liga [com o Benfica, derrota por 3-0] e incluo aqui o jogo na Bélgica [ante o Union Saint-Gilloise, derrota por 2-1]", disse.

Questionado sobre a ausência de pressão na Lazio poder ser positiva ou negativa para os bracarenses, o treinador considerou que pode ter os dois efeitos, mas "a competência está lá. Muitas vezes a pressão atrapalha, mas a este nível isso não acontece, nem há descompressão, as equipas têm uma maturidade muito grande".

"Não me parece que vá haver muita rotatividade porque o plantel não é muito extenso, vão jogar 11 jogadores que habitualmente jogam no campeonato italiano, tem duas ou três ausências por castigo. Mas, nós também temos e, se calhar, as nossas fazem-se sentir mais. Gostaríamos muito de contar com o Bruma, o Vítor Carvalho [castigados] e o Zalazar [lesionado] porque são grandes jogadores e muito importantes para nós, mas vamos com tudo com os jogadores que temos", disse.

O treinador confirmou a titularidade de Hornicek na baliza e considerou que o defesa esquerdo Chissumba, que se estreou como titular diante do Boavista, no domingo (vitória por 3-0), está preparado para defrontar a equipa italiana.

"Tem que estar, como todos os jogadores que estão convocados", notando que vão estar vários jovens na lista de 23 convocados, como Diego Rodrigues, Jónatas Noro, Guilherme Barbosa ou Rodrigo Macedo, os dois últimos da equipa B.

Questionado sobre Yuri Ribeiro, o treinador notou que o defesa esquerdo que chegou em agosto "neste momento é jogador do clube", mas admitiu a sua saída: "não quero tecer comentários que amanhã possa ter que desmentir, é uma situação que está a ser avaliada porque ele tem um mercado alargado, ainda não tomamos uma decisão".

Zalazar esteve de fora cerca de um mês devido a lesão, voltou com os belgas do Union Saint-Gillose, mas já não esteve disponível para o jogo com o Boavista, no domingo.

O treinador explicou que o médio uruguaio não sofreu uma recidiva da lesão anterior: "é noutro sítio do músculo, mas não é grave", disse.

Vítor Carvalho e Bruma, castigados, ficam também de fora, enquanto Robson Bambu e João Ferreira, que falharam o jogo com os 'axadrezados', treinaram hoje.

Ao lado do treinador, Roger frisou a importância do jogo com a Lazio, notando que os jogadores sabem que é "um adversário muito complicado".

O jovem de 19 anos destacou o facto de ser a primeira vez que esteve presente numa conferência de imprensa de antevisão de um jogo europeu.

"Estou muito orgulhoso, se há seis anos me dissessem que isto ia acontecer eu negava. Estar aqui à vossa frente é muito importante para mim", disse.

Sporting de Braga, 27.º classificado, com sete pontos, e Lazio, primeiro, com 19, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo inglês John Brooks.

