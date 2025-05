Nos Estados Unidos, Norris cortou a meta com o tempo de 36.37,647 minutos, deixando na segunda posição o australiano Oscar Piastri (McLaren), a 0,672 segundos, com o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) em terceiro, a 1,073.

A chuva intensa que caiu na Florida levou ao adiamento do arranque desta segunda corrida sprint da temporada (a primeira foi na China) e provocou mesmo o despiste do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) contra o muro, na volta de formação.

No reatamento, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que largou do primeiro lugar da grelha, tocou em Piastri e alargou a trajetória, entregando o comando ao líder do campeonato.

Atrás, vinham Norris e Verstappen, com Antonelli a baixar à quarta posição.

Com a pista a secar, Piastri parou antes do seu companheiro de equipa para montar pneus de piso seco. Lando Norris atrasou a decisão e foi bafejado pela sorte, tal como em 2024 na corrida principal.

Parou a três voltas do fim, aproveitando a reentrada do safety car devido a um acidente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

Entretanto, já o neerlandês Max Verstappen tinha parado mas, ao sair das boxes, acabou por embater em Kimi Antonelli. Ainda cruzou a meta na quarta posição mas a penalização de 10 segundos atirou o tetracampeão mundial, que foi pai na quinta-feira, para o 17.º posto, fora dos lugares pontuáveis (nove primeiros).

"Parece que tenho muita sorte em Miami", começou por frisar Lando Norris, no final, admitindo: "estas corridas são sempre complicadas pois nunca se sabe quando é a melhor altura para parar".

Com estes resultados, recuperou um ponto ao líder do campeonato, o companheiro de equipa Oscar Piastri, que tem, agora, 106, contra os 97 de Norris e os 87 de Verstappen.

Domingo disputa-se a corrida principal deste GP.

AGYR // AO

Lusa/Fim