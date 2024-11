"O importante é que queremos e temos de vencer o Benfica amanhã [quarta-feira]. Esse é o nosso único objetivo. Temos boas hipóteses de voltar a ter uma boa noite", apontou o técnico belga, durante a conferência de imprensa de antevisão ao desafio.

O jovem treinador, de 38 anos, que chegou ao emblema bávaro esta temporada, quer voltar a ser feliz na competição mais importante de clubes da UEFA, depois dos desaires ante o Aston Villa (1-0) e FC Barcelona (4-1).

"Temos que nos concentrar em fazer o nosso melhor desempenho. É um jogo de Champions contra um adversário com muita tradição, mas confio no nosso jogo", declarou.

Sobre os comandados de Bruno Lage, Kompany advertiu para o perigo que podem causar, nomeadamente quando chegam junto da grande área.

"Eles podem ser muito perigosos. Têm um alto nível quando chegam à grande área e encontram sempre o caminho para o golo. É uma equipa perigosa, mas estamos muito confiantes de que podemos vencer o jogo", terminou.

Ausentes da receção aos 'encarnados' vão estar os lesionados Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic e Sacha Boey, que regressou só hoje aos treinos com a equipa, enquanto os lusos Raphäel Guerreiro e João Palhinha devem constar na ficha de jogo.

O encontro entre portugueses e germânicos, da quarta ronda da fase de liga da 'Champions', está agendado para as 20:00 (em Lisboa), na Allianz Arena, em Munique, e será dirigido pelo italiano Davide Massa.

O Benfica soma seis pontos na fase de liga da 'Champions', no 13.º lugar, com duas vitórias e uma derrota, e o Bayern Munique é 23.º, com apenas três pontos, resultantes de uma goleada ao Dínamo Zagreb (9-2), e derrotas com Aston Villa (1-0) e FC Barcelona (4-1).

