Contratada ao Benfica na última janela de transferências, a portuguesa só entrou em campo quando o resultado já estava mais que decidido, fruto do 'bis' de Guijarro, aos quatro e aos 22 minutos, com Claudia Pina a fazer o 3-0 aos 38.

No segundo tempo, com o 10.º triunfo em 10 jogos consumado, Nazareth foi lançada, aos 76 minutos, e ainda foi a tempo de assistir Alexia Putellas para o 4-0 final, aos 86, deixando o 'Barça' em primeiro, com 30 pontos, mais oito do que as madridistas.

As catalãs imitaram, de resto, a mesma vitória ante o eterno rival que os masculinos haviam conseguido, em 26 de outubro - 4-0 no Santiago Bernabéu, seguindo também neste campeonato isolados na frente, com seis pontos de vantagem para os 'merengues'.

