A surfar em 'casa', Vaast, nascido no Taiti, defrontou Jack Robinson na final, arrebatando o título com 17.67 pontos, depois de pontuar 9.50 na primeira onda e 8.17 na segunda, perante um resignado adversário australiano que fez apenas 7.83 e ficou com a prata.

Kauli Vaast sucede ao brasileiro Ítalo Ferreira, vencedor em Tóquio2020.

Na luta pelo bronze, o brasileiro Gabriel Medina superou Alonso Correa, com 15.54 pontos contra os 12.43 do peruano. Medina pontuou 7.77 e 7.77 nas duas melhores ondas, enquanto Correa fez 6.83 e 5.60.

Já a prova feminina - em que participaram as portuguesas Teresa Bonvalot (eliminada na segunda ronda) e Yolanda Hopkins (eliminada nos oitavos de final) -- terminou com o triunfo da norte-americana Caroline Marks, com 10.50 pontos contra os 10.33 da brasileira Tatiana Weston-Webb, prata.

A francesa Johanne Defay arrecadou a medalha de bronze, alcançando 12.66 pontos no duelo com a costa-riquenha Brisa Hennessy (4.93), que tinha eliminado Yolanda Hopkins nos 'oitavos'.

