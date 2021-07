Isento na primeira ronda, Egutidze, 19.º do 'ranking' mundial, passou diretamente aos 16 avos de final da categoria peso médio, mas não conseguiu superar o seu adversário, 22.º do mundo, com quem nunca tinha lutado.

O judoca português, medalha de bronze nos Mundiais disputados em junho, perdeu no 'golden score' -- prolongamento após os quatro minutos iniciais de combate -, com Borchashvili a pontuar com um waza-ari.

RPM // AMG

Lusa/Fim