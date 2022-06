"José Manuel Martins Teixeira Gomes (...) liderará desde o banco o novo projeto da SD Ponferradina. O clube alcançou um acordo com o treinador para que comece a trabalhar com a equipa a partir de 07 de julho", informa o clube na sua página oficial.

Sem avançar a duração do contrato, o clube, que terminou a última época em oitavo, fora do 'play off' a quatro de subida, com menos cinco pontos, lembra que José Gomes tem experiência na segunda divisão espanhola, no Almería.

"Dirigiu os jogos na fase de subida em 2019/20, perdendo na eliminatória [meias-finais] com o Girona", assinala o Ponferradina, lembrando a passagem do técnico, que esteve à frente do Almería em parte de 2019/20 e 2020/21, saindo em abril de 2021.

Na última época, o treinador luso esteve nos sauditas do Al-Tawoon, saindo também antes do final da época, em março.

Na carreira, José Gomes treinou também Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, Leixões, União de Leiria, Moreirense, Videoton, Rio Ave, Reading, Marítimo, Al-Ahli Jeddah ou Baniyas, além de outros clubes como adjunto ou preparador físico, entre os quais o FC Porto e o Benfica.

