"Quero agradecer às pessoas que valorizam os treinadores portugueses, a ANTF. Faz parte da nossa vida, o sucesso, e nem sempre se consegue alcançá-lo. Para o ano, vamos à procura do sucesso para, mais uma vez, mostrarmos que os treinadores portugueses estão à frente no mundo. Vão à conquista e mostrem que são os melhores do mundo", disse o treinador dos 'encarnados', numa curta intervenção após a homenagem de que foi alvo.

A ANTF homenageou quatro treinadores, Nuno Dias, que conduziu o Sporting ao segundo título europeu de futsal, Jorge Jesus e Abel Ferreira, pela conquista da Taça Libertadores ao serviço do Flamengo e do Palmeiras, respetivamente, e o selecionador nacional Fernando Santos.

A Fernando Santos, a ANTF decidiu conceder o título de Membro Honorário da Associação, pelo título europeu conquistado em 2016 pela seleção portuguesa em França e pelos serviços prestados ao futebol português.

Decidiu, ainda, a ANTF distinguir o treinador Henrique Calisto, com o Prémio Vítor Oliveira, falecido em 28 de novembro de 2020 e que era um treinador muito querido pela classe, com uma longa carreira de sucesso.

