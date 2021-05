"A direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reuniu-se na manhã desta segunda-feira, num encontro de caráter extraordinário -- depois de o ter feito de forma ordinária na passada sexta-feira -, tendo ficado decidido que a última jornada da I Liga não terá público em testes-piloto, como chegou a ser uma possibilidade", lê-se no comunicado.

Na semana passada, o mesmo organismo anunciou que estes encontros, previstos para quarta-feira, iriam poder contar com 10% da lotação dos estádios, com adeptos da equipa visitada e com teste negativo à covid-19.

"Entre vários outros motivos, a direção da LPFP entendeu que não estavam reunidas todas as condições de equidade, quando na jornada 34 existem equipas que, desportivamente, têm o futuro ainda por decidir", acrescentou hoje a entidade que tutela as competições profissionais em Portugal.

A direção da LPFP decidiu por unanimidade "não estarem reunidas as condições para a realização dos referidos testes e, em consequência, não autorizar a respetiva realização", reconhecendo que a "incerteza" sobre as condições exigidas pelas autoridades de saúde torna "impossível preparar um plano de implementação a um dia da realização dos jogos".

"A esta ponderosa razão acresce a circunstância de, ao contrário do defendido pela LPFP, a penúltima jornada não ter tido público nos estádios. Ora, com diversos objetivos desportivos ainda em aberto, permitir que apenas uma parte das equipas pudessem ter o seu público presente nesta jornada decisiva, constituiria uma grave entorse à verdade desportiva e à equidade entre os competidores", sublinhou.

O organismo acrescenta que, "até ao presente momento, a DGS [Direção-Geral da Saúde] não remeteu o parecer solicitado", sobre a realização dos testes-piloto anunciados pelo Governo.

Face a esta situação, a LPFP deliberou ainda "encetar, desde já, todos os necessários contactos com a tutela e com as autoridades de saúde para que, logo desde o início da próxima época 2021/22 possa retomar-se progressivamente a normalidade das assistências de público nos estádios das competições profissionais de futebol".

Entre os jogos previstos para esta ronda, destacam-se a receção do já campeão Sporting ao Marítimo a do FC Porto ao Belenenses SAD, enquanto a visita do Benfica ao Vitória de Guimarães decorreria sem público, devido ao castigo imposto aos vimaranenses pelos incidentes com o avançado maliano do FC Porto Marega, no encontro entre as duas equipas, em Guimarães, na temporada passada.

Na última jornada, Vitória de Guimarães, Santa Clara e Moreirense ainda 'lutam' por uma vaga na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, enquanto Farense, Boavista, Portimonense e Rio Ave disputam a permanência no principal escalão.

