"O jogo entre o Dínamo Kiev e o Sporting, agendado para 02 de março, foi adiado para 09 de março e a UEFA está em contacto com os dois clubes relativamente a qualquer decisão futura" sobre a partida dos oitavos de final da prova, indicou a UEFA.

O organismo regulador do futebol europeu não referiu a possibilidade de alterar o local de realização do encontro, assinalando que está a "monitorizar constantemente a situação" na Ucrânia, mantendo-se "em estreito contacto com as federações nacionais e clubes envolvidos".

A tensão na região agravou-se de forma substancial na segunda-feira, com o reconhecimento pela Rússia da independência dos territórios ucranianos separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, na região de Donbass.

Além de ter assinado os decretos relativos ao reconhecimento de Lugansk e de Donetsk, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que as forças armadas russas poderão deslocar-se para aqueles territórios ucranianos em missão de "manutenção da paz".

A decisão foi condenada pela generalidade dos países ocidentais, que temiam há meses que a Rússia invadisse novamente a Ucrânia, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014.

Nesse ano, começou a guerra no Donbass entre separatistas pró-russos, apoiados por Moscovo, e o exército ucraniano, que provocou, desde então, mais de 14.000 mortos e 1,5 milhões de deslocados, segundo a ONU.

RPC (PMC) // VR

Lusa/fim