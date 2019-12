João Vital e Victoria Kaminskaya quartos na Taça de Natação de Amesterdão Os nadadores portugueses João Vital (Sporting) e Victoria Kaminskaya (Benfica) terminaram hoje ambos no quarto lugar, nas respetivas provas de 400 metros estilos da Taça de Amesterdão de natação. desporto Lusa desporto/joao-vital-e-victoria-kaminskaya-quartos-na_5df550759abf0d79a69fac10





O nadador lisboeta concluiu a Final A dos 400 estilos com 4.21,89 minutos, com os mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 fixados nos 4.15,84, uma marca igual ao recorde nacional de Alexis Santos no Rio2016.

Já Kaminskaya finalizou a Final A dos 400 estilos com 4.47,19, longe do recorde nacional que a própria fixou em 2017 (4.40,11), e ainda mais longe dos mínimos olímpicos para Tóquio2020 (4.38,53).

O holandês Arjan Knipping (PSV), 4.15,12, e a espanhola Mireia Garcia (Royal Spanish), 4.44,16 venceram as finais desta categoria (400 estilos) disputadas em Amesterdão, na Holanda.

Por seu turno, na Taça de Lausana, na Suíça, disputada em piscina curta, o destaque vai para o segundo lugar de Ana Pinho Rodrigues nos 50 livres com 24,98, o seu recorde pessoal e uma marca que fica a apenas quatro centésimos do recorde nacional (24,94).

Nota também para Bruno Ramos, que venceu nos 400 estilos com 4.20,14, e para Rita Barros Frischknecht, que alcançou o segundo lugar nos 200 livres (2.01,13).

As outras portuguesas que competiram em Lausana, Inês Henriques e Rafaela Azevedo, ficaram ambas em quarto nas provas de 100 costas (2.02,40) e 50 livres (1.00,12), respetivamente.

DN // JP

Lusa/Fim