O vimaranense, número 114 do 'ranking' ATP, não conseguiu superar o experiente adversário, de 33 anos, que figura no 213.º posto na hierarquia mundial, e acabou afastado da prova, pelos parciais de 4-6, 6-4 e 6-3, ao fim de uma hora e 51 minutos.

Sousa até entrou melhor no encontro e, com um 'break' no sétimo jogo, passou para a frente no marcador, ganhando facilmente o primeiro parcial, antes de se deixar quebrar no 10.º jogo (4-6) e ser obrigado a lutar pela qualificação na decisiva partida.

Apesar de ter conseguido devolver um 'break' dos dois sofridos no terceiro 'set', João Sousa não foi capaz de evitar o segundo 'set point' e acabou derrotado, permitindo a passagem do eslovaco Lucas Lacko para o quadro principal do torneio que está a decorrer em Halle.

