Menos de uma hora depois de ter encerrado a sua carreira em singulares com uma derrota na primeira ronda frente ao jovem francês Arthur Fils, o vimaranense voltou ao court para disputar o programado encontro de pares frente ao brasileiro Marcelo Demoliner e ao neerlandês Sem Verbeek, que se impuseram por 6-4, 4-6 e 10-5, em uma hora e 24 minutos.

Com a programação do único torneio ATP português a colocar o encontro de pares inexplicavelmente após o emocionante encontro de singulares, em que o próprio João Sousa declarou o fim da carreira, o português de 35 anos acabou por despedir-se definitivamente no court Cascais, perante umas bancadas bem mais despidas e ao lado do jovem brasileiro João Fonseca, com quem nunca tinha jogado anteriormente.

