O árbitro da associação de Braga, de 36 anos e internacional desde 2016, já esteve em 13 jogos entre os 'grandes', entre os quais três clássicos entre 'águias' e 'dragões', vai ter como auxiliares Bruno Jesus e Luciano Maia enquanto o quarto árbitro será Fábio Veríssimo. No videoárbitro vão estar Tiago Martins e Pedro Martins.

O jogo entre Benfica, terceiro classificado com 22 pontos, mas menos um jogo, e FC Porto, segundo com 27, está marcado para domingo, às 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, duas horas depois de o campeão Sporting, que lidera o campeonato com 30, visitar o Sporting de Braga, quarto com 20, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

JP // AJOLusa/fim