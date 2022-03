João Monteiro e Tiago Apolónia caem nos 'oitavos' do torneio de Singapura

Os portugueses João Monteiro e Tiago Apolónia perderam hoje nos oitavos de final do torneio de pares masculinos do Smash de Singapura de ténis de mesa, com Fu Yu eliminada em singulares no fim da participação de Portugal.