"Foi alcançado um acordo com o Benfica para a transferência temporária do futebolista profissional João Mário até ao final da época 2024/25, com opção de compra", refere o Besiktas em comunicado.

O Benfica também confirmou a saída do médio, lembrando que João Mário disputou 149 jogos no clube, tendo conquistado um campeonato e uma Supertaça.

João Mário, de 31 anos, está vinculado ao Benfica até 2026 e tinha iniciado a quarta temporada ao serviço do clube, ao qual tinha chegado em 2021, proveniente do Inter Milão, logo após se ter sagrado campeão pelo Sporting, então cedido pelos italianos.

Desde então, cumpriu 149 jogos pelos 'encarnados' e marcou 36 golos, sendo que a sua época mais produtiva na Luz foi em 2022/23, em que assinou 23 golos e 13 assistências em 51 jogos oficiais, contribuindo para a conquista do título de campeão nacional pelas 'águias'.

Contudo, nos últimos meses, o campeão europeu por Portugal em 2016 sentiu particularmente a insatisfação dos adeptos benfiquistas, que na partida com o Casa Pia, na segunda jornada do presente campeonato, no Estádio da Luz, assobiaram-no no momento em que foi substituído pelo treinador Roger Schmidt.

O médio já nem entrou nos convocados para o encontro seguinte, com o Estrela da Amadora, também em casa, tendo agora consumado a sua saída para o clube turco, onde irá reencontrar Rafa, que também deixou o Benfica no final da última época, e Gedson Fernandes.

Esta será a quarta experiência de João Mário no estrangeiro, depois de passagens por Inter Milão, West Ham (Inglaterra) e Lokomotiv Moscovo (Rússia), numa carreira que começou no Sporting e que teve ainda uma passagem pelo Vitória de Setúbal.

