"O FC Barcelona e o Atlético de Madrid chegaram a um entendimento para o empréstimo do jogador João Félix até 30 de junho de 2024. O negócio não inclui qualquer opção de compra com vista a uma transferência definitiva. O clube quer agradecer publicamente ao jogador pelo esforço financeiro que fez e pelo desejo manifestado em envergar a camisola do 'Barça'", informam os catalães, em comunicado no site oficial.

Por seu lado, o Atlético de Madrid também oficializou a cedência, anunciando ainda que, antes de rumar à Catalunha, o internacional português renovou contrato por mais duas temporadas, até 2029.

Sem espaço nos 'colchoneros', que pagaram 120 milhões de euros ao Benfica em 2019/20, e depois de ter sido emprestado aos ingleses do Chelsea, João Félix ruma à Catalunha, tornando-se no 11.º português a vestir a camisola 'culé'.

Antes, no Camp Nou, alinharam Jorge Mendonça, Luís Figo, Vítor Baía, Fernando Couto, Simão Sabrosa, Ricardo Quaresma, Deco, André Gomes, Nélson Semedo e Francisco Trincão.

O 'golden boy' de 2019, após conquistar a I Liga de 2018/19 com a camisola do Benfica, marcou 34 golos nos 131 jogos que disputou pelo Atlético de Madrid, em quatro temporadas, tendo somado quatro tentos nos 20 encontros em que alinhou pelo Chelsea, na época passada.

Mesmo sem qualquer jogo disputado esta temporada, o avançado, campeão em Espanha em 2020/21, integra a convocatória do selecionador Roberto Martínez para os embates de qualificação para o Euro2024 com Eslováquia e Luxemburgo da seleção portuguesa, com a qual conquistou a Liga das Nações em 2019.

Com a camisola das 'quinas', esteve no Euro2020 e no Mundial2022, totalizando 31 internacionalizações e cinco golos.

JP // JP

Lusa/Fim