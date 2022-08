João Domingues, 316.º classificado no ranking mundial, perdeu com um adversário posicionado mais de 100 lugares acima na hierarquia da ATP, na qual ocupa a 210.ª posição, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 7-6 (7-1), após duas horas e 15 minutos em 'court'.

O tenista português, de 28 anos, que chegou a servir com uma vantagem de 3-0 no primeiro 'set', tinha vencido o único encontro anterior com Vavassori, também em dois parciais, no 'challenger' da Maia de 2019.

