Para conquistar a nona vitória da carreira, o corredor de 24 anos integrou a fuga do dia e distanciou-se dos seus companheiros de jornada a mais de 56 quilómetros de Guernica, cortando a meta isolado, no final dos 172,3 quilómetros desde Urduña, com o tempo de 3:55.57 horas.

Numa jornada tranquila para o camisola amarela João Almeida, o francês Axel Laurance (INEOS) atacou do pelotão nos derradeiros quilómetros para ser segundo, a 1.47 minutos, com o italiano Simone Velasco (Astana) a ser terceiro, um segundo depois, na frente do grupo principal.

O português da UAE Emirates chegou no 19.º lugar, a 1.48 de Healy, e manteve as diferenças na geral, tendo os alemães Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) e Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) na segunda e terceira posições, respetivamente, a 30 e 38 segundos.

Ainda não estavam decorridos 20 quilómetros da quinta etapa quando um grupo de classe se juntou na frente de corrida: além de Healy, foram para a fuga o seu colega Alex Baudin (EF Education-EasyPost), os também franceses Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Warren Barguil (Picnic PostNL) e Julian Alaphilippe (Tudor), e o basco Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

O homem da casa foi o mais aplaudido da tirada, mas foi o combativo ciclista da EF Education-Easy o protagonista, ao atacar a mais de 56 quilómetros da meta para nunca mais ser alcançado - festejou a sua segunda vitória no WorldTour e tornou-se o primeiro irlandês desde Stephen Roche, há 36 anos, a vencer uma etapa na 'Itzulia'.

Na aproximação à meta, foram vários os ataques à liderança de João Almeida, nomeadamente de Lipowitz, mas o português, bem apoiado por Isaac del Toro e Marc Soler, o líder da classificação da montanha, chegou sem percalços à meta.

O corredor de 26 anos está a 153,4 quilómetros - com início e final em Eibar e sete contagens de montanha no percurso, incluindo três de primeira -- de se tornar, no sábado, o primeiro português a conquistar a Volta ao País Basco em 64 edições.

Nelson Oliveira (Movistar), o outro luso em prova, foi 78.º, a 9.11 minutos do vencedor, e é 32.º da geral, a 14.56 do seu compatriota Almeida.

AMG // PFO

Lusa/Fim