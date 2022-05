"O português, que teve sintomas de gripe durante a noite, testou positivo à covid", informou a equipa dos Emirados Árabes Unidos, em comunicado.

O corredor de 23 anos, que liderava a classificação da juventude, estava na quarta posição da geral, a 1.54 minutos do camisola rosa, o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), e a 49 segundos do terceiro classificado, o espanhol Mikel Landa (Bahrain Victorious).

Quarto classificado em 2020, ano em que andou 15 dias vestido de rosa, e sexto no ano passado, Almeida estava na discussão pelo pódio final da 105.ª edição do Giro, que termina no domingo, com um contrarrelógio em Verona.

