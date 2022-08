"Após observação e realização de exames, a jogadora foi dada como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF. Desta forma, Jéssica Silva não viajará com a comitiva nacional para Belgrado", pode ler-se no sítio oficial do organismo na Internet.

A média do Sporting, de 21 anos, que estava no estágio da seleção feminina de sub-23, em Viseu, soma, até ao momento, três internacionalizações.

A equipa treinada por Francisco Neto, que convocou 23 atletas, joga primeiro na Sérvia, na sexta-feira, em Stara Pazova, seguindo-se a receção à Turquia, na terça-feira, em Vizela.

Ao fim de oito de 10 jornadas do Grupo H da qualificação europeia, as lusas seguem na terceira posição, com 16 pontos, menos dois do que a Sérvia e a cinco da líder, Alemanha.

A Turquia, quarta colocada, com 10 pontos, Israel, quinto, com seis, e Bulgária, sexta, ainda sem pontos, já não têm hipóteses de conseguir a qualificação.

Apenas o primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos se apura diretamente para o Mundial de 2023, enquanto os segundos classificados terão de disputar um 'play-off'.

A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023.

AJC // MO

Lusa/Fim