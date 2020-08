"A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do 'Peixe' e deseja sorte na continuidade da sua carreira", informa o Twitter do clube.

Em 15 encontros ao 'leme' do Santos, um dos clubes históricos do Brasil, numa temporada afetada pela pandemia de covid-19, Jesualdo Ferreira alcançou seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

A saída do treinador português acontece a apenas quatro dias da estreia do Santos no campeonato brasileiro, marcada para domingo, frente ao Bragantino.

Com Jesualdo Ferreira, de 74 anos, deixam também o clube do estado de São Paulo os adjuntos Rui Águas, António Oliveira, Daniel Gonçalves, Pedro Bouças e o preparador José Pedro Pinto.

AJC // RPC

Lusa/Fim