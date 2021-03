Num jogo que contou ainda com o guarda-redes do Portimonense Shuichi Gonda na baliza da seleção nipónica, para a história ficam os golos de Minamino, Osako (três), Kamada, Morita, Ito (dois), Asano, Inagaki (dois), Furuhashi (dois) e um autogolo de Tuyaa.

Para sustentar a goleada, está o facto de o Japão, que ainda não sofreu golos na fase de qualificação e já marcou 27, ter terminado o encontro com a Mongólia, realizado no Fukuda Denshi Arena, em Chiba, com 80 por cento de posse de bola.

Com este resultado, que igualou o 14-0 do Irão sobre o Camboja em outubro de 2019, para o grupo C, o Japão segue invicto na liderança do F, com 15 pontos, com cinco de vantagem sobre o Tajiquistão, segundo, com 10 e mais um jogo.

