J.J. Spaun, de 34 anos e 25.º do ranking mundial, terminou a prova com um total de 279 pancadas (uma baixo do PAR), sendo o único jogador que conseguiu fazer o percurso de Oakmont, na Pensilvânia, sem ser acima do PAR.

Num dia com muito mau tempo, que chegou a interromper a prova, o golfista norte-americano fez 72 pancadas, duas acima do PAR, ao marcar quatro 'bidies' (uma pancada abaixo do PAR), todos nos últimos sete buracos, e seis 'bogeys' (uma acima).

Na tabela, J.J. Spaun, que tinha finalizado a terceira volta a uma pancada do compatriota Sam Burns, que liderava, acabou com duas pancadas de vantagem sobre o escocês Robert McIntyre, segundo classificado, que somou 281 pancadas (uma acima), após 68 (duas abaixo) na última volta.

Por seu lado, o norueguês Viktor Hovland fechou o pódio, com 282 pancadas (duas acima), enquanto Sam Burns caiu da liderança para o oitavo posto, com 284 (quatro acima), após somar 78 'shots' (oito acima) no último dia, incluindo dois 'duplos bogeys'.

Depois de ter completado o 'Grand Slam' com o recente triunfo no Masters, o norte-irlandês Rory McIlroy, que soma cinco triunfos em 'majors', incluindo o US Open, em 2011, subiu do 49.º para o 19.º posto final, com uma última volta de 67 pancadas (três abaixo).

