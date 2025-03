Lautaro Martínez fez o golo da 'salvação' dos 'nerazzurri', que alcançaram uma difícil vitória para passarem a somar 61 pontos, mais quatro do que o segundo classificado do campeonato, o Nápoles, que no domingo recebe a Fiorentina.

Vindo de um empate na última jornada precisamente com os napolitanos, o líder da Serie A procurava distanciar-se, ainda que à condição, do seu mais próximo rival, e esteve perto de inaugurar o marcador aos 24 minutos, mas o belo golo de Lautaro Martínez foi anulado, por mão na bola durante a jogada, após revisão do videoárbitro.

No Estádio Giuseppe Meazza, a surpresa chegaria ao minuto 32, quando, assistido pelo luso Dany Mota, Birindelli adiantou o lanterna-vermelha do campeonato, que também contou com Pedro Pereira no 'onze' inicial.

Desinspirado, o Inter não encontrava a solução para anular a desvantagem dos visitantes e ficaria mesmo a perder por 2-0 depois de Keita Baldé se estrear a marcar com a camisola do Monza, aos 44.

O choque era total, mas a reação foi imediata: ainda antes do intervalo, Denzel Dumfries, de cabeça, assistiu Marko Arnautovic, que cabeceou para reduzir a diferença.

No regresso dos balneários, o comandante da Serie A 'puxou dos galões' para conseguir empatar, uma tarefa difícil perante um Monza cuja resistência só acabou aos 64 minutos, quando Hakan Calhanoglu marcou.

O Inter teve de sofrer para garantir a vitória, com o seu capitão argentino a fazer o 3-2, já aos 78 minutos, e a celebrar o seu 11.º golo esta temporada na Liga italiana.

O terceiro golo foi um duro golpe para os visitantes, que estiveram perto de ver os 'nerazzurri' aumentar os números do triunfo, mas conseguiram evitar males maiores, sem que isso significasse a conquista de pontos -- continuam em último, com apenas 14 pontos somados em 28 jornadas.

