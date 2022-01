"Insigne assinou um pré-contrato com o Toronto FC numa transferência emblemática para a MLS [Major League Soccer]. Insigne começa no primeiro dia de julho, após o fim do seu contrato com o Nápoles", assinalou o clube canadiano.

Insigne, de 30 anos, é campeão europeu pela Itália (Euro2020) e capitão do Nápoles, onde se estreou em 2010, tendo marcado 114 golos e distribuído 95 assistências em 416 partidas disputadas.

