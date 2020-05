O jogo entre o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, e o Gil Vicente, nono, está marcado para as 19:00, e vai ser o primeiro depois da suspensão da competição devido à pandemia de covid-19, em 12 de março, antecedendo a visita do líder FC Porto ao Famalicão, sétimo, em Barcelos, às 21:15.

A jornada de reatamento do principal escalão profissional prolonga-se de quarta-feira a domingo, 07, contando ainda com a receção do Benfica ao Tondela, e do Vitória de Guimarães ao Sporting, ambos na quinta, 04 de junho, e a visita do Sporting de Braga ao Santa Clara, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na sexta, 05.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso gradual à competição, como Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, depois de a Liga alemã ter sido retomada em 16 de maio.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e FC Porto.

Após 24 jornadas, os 'dragões' lideram a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

Programa da 25.ª jornada:

- Quarta-feira, 03 jun:

Portimonense - Gil Vicente, 19:00

Famalicão - FC Porto, 21:15 (Estádio Cidade de Barcelos)

- Quinta-feira, 04 jun:

Marítimo - Vitória de Setúbal, 19:00

Benfica -- Tondela, 19:15

Vitória de Guimarães -- Sporting, 21:15

- Sexta-feira, 05 jun:

Santa Clara - Sporting de Braga, 19:00 (Cidade do Futebol)

Desportivo das Aves - Belenenses SAD, 21:15

- Sábado, 06 jun:

Boavista -- Moreirense, 21:15

- Domingo, 07 jun:

Rio Ave - Paços de Ferreira, 21:00

JP // NFO

Lusa/Fim