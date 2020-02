Hertha recupera de um 0-3 ao intervalo e consegue empate em Dusseldorf O Hertha de Berlim recuperou hoje de uma desvantagem de três golos ao intervalo e conseguiu empatar 3-3 na visita ao 'aflito' Fortuna Düsseldorf, no encontro que abriu a 24.ª jornada da Liga alemã de futebol. desporto Lusa desporto/hertha-recupera-de-um-0-3-ao-intervalo-e_5e5994e65bbcb812c4298fcf





A formação da casa parecia ter resolvido o encontro na primeira parte, com dois tentos do turco Kenan Karaman, aos seis e 45+1 minutos, e um de Erik Thommy, aos nove, mas o conjunto de Berlim não se deixou abalar e conseguiu uma tremenda recuperação na etapa complementar.

Em cerca de 10 minutos, o Hertha anulou a vantagem do adversário, marcando por intermédio de Erik Thommy, aos 64, na própria baliza, do brasileiro Matheus Cunha, aos 66, e do polaco Krzysztof Piatek, aos 75, de grande penalidade.

O Hertha, que tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, é 14.º classificado da 'Bundesliga', com mais seis pontos do que o Fortuna Düsseldorf, que é 16.º e antepenúltimo.

