"O futebol romeno sofreu uma grande perda. Hoje, Helmut Duckadam, 65 anos, um dos maiores guarda-redes da gloriosa história do clube Steaua Bucareste e do futebol romeno, deixou-nos e deixou um enorme vazio nas nossas almas", escreveu clube, na rede social Facebook.

Em 07 de maio de 1986, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha, os 'culés', que contavam com o alemão Bernd Schuster e o escocês Archibald, eram amplamente favoritos a conquistar o troféu mais desejado a nível europeu.

Contudo, o 'Barça' acabou por esbarrar no inspirado romeno Duckadam, que defendeu quatro pontapés no desempate por grandes penalidades, sendo, por isso, decisivo para o Steaua vencer por 2-0 e erguer o troféu, depois no 'nulo' (0-0) registado no final dos 120 minutos.

Nesse encontro, foi titular nos romenos o ex-treinador do Sporting László Bölöni.

AJC // PFO

Lusa/Fim