Henrique Rocha, número 158 do ranking ATP, não conseguiu superar o adversário sul-americano, 107 do mundo, e, ao fim de uma hora e 12 minutos, acabou derrotado com os parciais de 6-4 e 6-3.

Depois de ter ultrapassado na estreia o boliviano Murkel Dellien, o jovem portuense, de 21 anos, volta a ficar pela segunda eliminatória do 'qualifying', à semelhança do sucedido há um ano, perdendo assim a oportunidade de se apurar pela primeira vez para o quadro principal de Wimbledon, cuja presença portuguesa, neste momento, está assegurada por Nuno Borges, em singulares, e Francisco Cabral, na prova de pares.

SRYS // VR

Lusa/Fim