O avançado internacional português voltou a salvar o Manchester United, através de um livre exemplarmente executado, aos 76 minutos, depois de ter colocado os 'red devils' a vencer por 2-0, com golos marcados aos sete e 32 minutos, antes de os visitantes restabelecerem o empate.

Cristiano Ronaldo, que obteve o 60.º 'hat-trick' da carreira, inaugurou o marcador após uma assistência de Elanga, na sequência de uma perda de bola de bola comprometedora de Ben Gibson, e aumentou a vantagem dos anfitriões com um desvio de cabeça, num canto marcado por Alex Telles.

O Manchester United, que alinhou também com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no 'onze', pareceu deslumbrado com a facilidade com que chegou à vantagem de 2-0 e o Norwich aproveitou para reduzir antes do intervalo, aos 45+1 minutos, por Dowell, e igualar no início da segunda parte, aos 52, por Pukki.

A equipa de Manchester, quinta colocada, foi a grande beneficiada da ronda na luta pelo quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, uma vez que o Tottenham, atual detentor dessa posição, perdeu na receção ao Brighton e o Arsenal, sexto posicionado, foi batido em Southampton, ambos por 1-0.

Os 'gunners', que alinharam com os portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares no 'onze', foram surpreendidos no reduto do 12.º classificado, na sequência do golo marcado por Bednarek, aos 44 minutos, e desperdiçaram a oportunidade de igualarem os 'spurs', que tinham jogado horas antes.

Ainda assim, o Arsenal, que tem os mesmos 54 pontos do Manchester United, tem menos um jogo realizado em relação aos dois principais rivais na corrida pelo último posto de acesso à 'Champions' e poderá apanhar o Tottenham, que tem 57, e distanciar-se dos 'red devils', caso conseguida vencê-lo.

No outro encontro da Liga inglesa disputado hoje, o Watford, 19.º e penúltimo da tabela, ficou um pouco mais próximo da despromoção ao segundo escalão, ao perder por 2-1 na receção ao Brentford, tranquilo 11.º colocado.

