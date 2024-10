Dentro da iniciativa "Senna Sempre", que procura homenagear o legado do piloto brasileiro, no ano do 30.º aniversário da sua morte -- ocorrida em 01 de maio de 1994, em Imola -, a Honda e a McLaren anunciaram que iriam levar ao circuito de Interlagos, em São Paulo, o carro original com que Senna conquistou o Mundial de pilotos de 1990, o seu segundo de três títulos.

A F1 confirmou, após dias de rumores, que quem vai pilotar o histórico carro é o britânico Lewis Hamilton, que é, também, cidadão honorário do Brasil.

"Nunca pensei que teria a oportunidade de conduzir o carro de Senna, aqui. Há uns anos, quando estava na McLaren, tive a oportunidade de conduzir o MP4/4 em Silverstone, que foi uma experiência incrível", referiu o britânico, na conferência de imprensa dos pilotos, que antecede o GP brasileiro.

Hamilton referiu que conduzir aquele carro, numa pista como Interlagos, será uma "experiência emocional", relembrando os momentos em que Senna venceu no Brasil.

Depois da volta ao circuito com Hamilton ao volante, o histórico MP4/5B de Senna estará em exposição perto das garagens do 'pit lane', durante o fim de semana, anunciou a F1 no mesmo comunicado divulgado no seu site oficial.

