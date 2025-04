"Os médicos disseram-me que o Erling vai estar fora entre cinco a sete semanas. Por isso, espero que ainda possa regressar no final da época e que esteja pronto para o Mundial de clubes", afirmou Pep Guardiola, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de quarta-feira com o Leicester City, para a Liga inglesa.

Haaland tem uma lesão no tornozelo esquerdo e, no domingo, foi obrigado a sair durante a segunda parte do encontro com o Bournemouth (2-1), para os quartos de final da Taça de Inglaterra, já depois de ter marcado um golo.

"Todas as lesões que acontecem ao longo da época deixam-me sempre preocupado e estou também preocupado pelo Erling. Esperamos uma recuperação rápida e que regresse depressa. Não temos outro jogador com as suas capacidades ou qualidades específicas, mas temos de nos adaptar", referiu o técnico espanhol.

Isto significa que Haaland, de 24 anos, dificilmente voltará a atuar na Premier League esta temporada (a última jornada está agendada para 28 de maio), mas já estará em condições de competir no Mundial de clubes, que vai decorrer entre junho e julh nos Estados Unidos.

O avançado norueguês, colega de equipa nos 'citizens' dos internacionais portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, leva 30 golos em 40 jogos esta temporada em todas as provas.

Com 21 golos na Premier League, contra os 27 do egípcio Salah, do Liverpool, é certo que Haaland vai falhar a conquista do título de melhor marcador da prova, algo que alcançou em 2022/23 e 2023/24.

LG // MO

Lusa/fim