Os golos da Guiné-Bissau foram apontados por Piqueti, aos 45 minutos, Frédéric Mendy, aos 79, e Jorginho Intima, aos 84.

Com este resultado, os 'djurtus' vão estar no CAN2021, inicialmente marcada para 2021, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que foram adiados, devido à pandemia de covid-19.

A Guiné-Bissau esteve na CAN2017 no Gabão, em 2019 no Egito e vai estar agora nos Camarões.

Em declarações à Lusa, o avançado Frédéric Mendy, que alinha no Vitória de Setúbal, disse que o "futebol continua a dar alegria aos guineenses, apesar de todas as dificuldades" do país.

O selecionador guineense, Baciro Candé, que apurou a Guiné-Bissau nas três edições da CAN, disse à Lusa que "o momento é de saborear o apuramento e preparar depois a participação na CAN".

Mesmo com as restrições impostas pelo Alto Comissariado contra a covid-19, depois do fim da partida, houve festa entre os jogadores, dirigentes da Federação e adeptos.

