Kepa junta-se assim a Raúl Albiol, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez e Rodrigo Moreno, jogadores que também foram chamados após ser conhecido o caso positivo do jogador do FC Barcelona, com os seis jogadores a trabalharem numa "bolha paralela", já que se teme a possível existência de mais casos entre os convocados.

Kepa, que perdeu a titularidade para Édouard Mendy no atual campeão europeu, vai chegar hoje a Madrid para começar a trabalhar.

Na segunda-feira, os internacionais espanhóis concentrados na Cidade do Futebol de Espanha, bem como o corpo técnico, testaram negativo à covid-19.

A segunda bateria consecutiva de testes PCR a que se submeteram os convocados para o Euro2020 não revelou nenhum novo positivo, na sequência da infeção de Busquets, revelada dois dias depois do jogo com Portugal (0-0), em Madrid.

A Espanha recebe em Sevilha os jogos do Grupo E do Euro2020, jogando, na segunda-feira, com a Suécia, em 19 com a Polónia e em 23 com a Eslováquia.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.

