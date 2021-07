Grujic é o único jogador mencionado no boletim clínico do FC Porto, que prossegue o seu estágio no Algarve e hoje efetuou um treino nos relvados da unidade hoteleira algarvia onde se encontra instalado até à próxima quinta-feira.

No dia anterior, o FC Porto defronta a Roma, treinada pelo português José Mourinho, antigo treinador dos 'azuis e brancos', a partir das 20.00, em jogo de preparação para a nova época marcado para o estádio da Bela Vista, no Parchal, no Algarve.

O primeiro jogo oficial dos dragões, que voltam a treinar na terça-feira em Vale do Garrão, no Algarve, está marcado para dia 08 de agosto, frente ao Belenenses SAD, a contar para a primeira jornada da I Liga 2021/22.

JEC // AJO

Lusa/fim