Depois de eliminarem na quinta-feira o Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal, por 3-0, a equipa portista tem nova receção às 'águias', na quinta-feira, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

No regresso hoje a trabalho, os 'dragões' informaram também que os centrais Marcano e Pepe prosseguem tratamento às respetivas lesões, complementado com trabalho de ginásio, e que o defesa João Marcelo, da equipa B, voltou a treinar com a formação principal.

O FC Porto, líder da I Liga, em igualdade de pontos com o Sporting, ambos com 41, recebe no Estádio do Dragão o Benfica, terceiro classificado, com 37, na quinta-feira, em jogo com início marcado para as 21:00.

