Na conferência de imprensa, a organização anunciou a realização de pelo menos seis corridas no evento que atrai dezenas de milhar de espetadores e deverá trazer cerca de 200 pilotos, numa edição muito condicionada pela pandemia do novo coronavírus: o Grande Prémio de Macau de Fórmula 4, a Taça GT Macau, a Corrida da Guia Macau, o 54.º Grande Prémio de Motos de Macau, a Taça de Carros de Turismo de Macau e a Taça GT -- Corrida da Grande Baía.

A Taça GT Macau é composta pelas GT3 e GT4 e os pilotos participantes serão selecionados de entre os participantes das corridas China GT Championship e Taça GT Azia Pacific, os quais irão competir com pilotos de Macau.

No caso da Corrida da Guia Macau, os pilotos vão ser escolhidos a partir das provas TCR Azia e Azia Pacific 2.OT, igualmente com a participação de pilotos locais.

A Taça de Carros de Turismo de Macau irá manter o formato do ano passado, com as categorias das classes 1600cc Turbo e 1950cc a competirem na mesma pista.

No momento em que Macau mantém restrições devido à pandemia do novo coronavírus, mas abriu as fronteiras à China continental, a organização indicou ainda que os pilotos estrangeiros terão de fazer uma quarentena de 14 dias para poderem participar nas provas no icónico Circuito da Guia, um percurso citadino de 6,12 quilómetros.

Apesar de a região administrativa especial chinesa proibir atualmente a entrada de estrangeiros, as autoridades admitiram uma exceção no caso dos pilotos, justificada pelo interesse público face a um evento que tem sido uma aposta turística de Macau.

Macau registou 46 infeções com o novo coronavírus desde o início da pandemia, mas nunca detetou qualquer surto comunitário, não existindo atualmente nenhum caso ativo.

