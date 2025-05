O anúncio foi feito durante o primeiro Fórum do Futebol, que decorreu hoje, na Cidade do Futebol, em Oeiras, apresentando a iniciativa como "um espaço em que jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes terão papel fundamental para lançar os alicerces para um futebol mais competitivo, justo, inclusivo e moderno".

"É altura de reunir e debater ideias. O congresso será um grande fórum de reflexão. Temos de concluir o que queremos para o futebol português, um fórum que nos dará o que queremos projetar para o futuro. É nosso dever e vosso dever servir o futebol português, colocar toda a nossa ambição. Temos a responsabilidade de potenciar, valorizar e direcionar a nossa paixão imensa", afirmou Pedro Proença.

O Fórum do Futebol reuniu hoje os delegados à Assembleia Geral do organismo e serviu para apresentar os 65 membros e a centena de peritos que vão compor as 19 comissões que vão definir o futuro da modalidade, sob coordenação global do antigo presidente da associação de Leiria Manuel Nunes.

Os diretores da FPF vão liderar as comissões permanentes, dedicadas à formação de agentes desportivos, assuntos regulamentares, futebol jovem e não profissional, futebol feminino, futebol de praia e 'fair play'.

Já as comissões não permanentes vão contar com elementos externos ao elenco federativo, como o antigo avançado Nuno Gomes (competições de clubes) o ex-árbitro Duarte Gomes (arbitragem) ou Pedro Mil-Homens (desenvolvimento e processo de certificação) e ainda elementos da anterior direção, como Humberto Coelho (seleções) e Hélder Postiga (jogadores).

JP // JP

Lusa/Fim