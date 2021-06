O jogador natural do Porto, 317.º colocado no 'ranking' ATP, havia feito o 'break' no terceiro 'set', quando o jogador da casa, número 453 na hierarquia mundial, desistiu do encontro, com os parciais de 1-6, 7-5 e 2-0, ao fim de uma hora e 59 minutos.

Depois de sofrer três quebras de serviço na partida inaugural e de Crawford ter servido para fechar o encontro no nono jogo (5-4) do segundo parcial, Oliveira conseguiu recuperar e levar a decisão do embate para terceiro 'set'.

Após ter sido quebrado no seu primeiro jogo de serviço, o norte-americano, que recebeu um 'wild card' para o quadro principal, viu o tenista português confirmar a vantagem, antes de se retirar do 'court' e ceder a passagem às meias-finais.

Gonçalo Oliveira vai defrontar agora o vencedor do encontro entre o equatoriano e terceiro cabeça de série Emílio Goméz (179.º ATP) e o norte-americano Ulisses Blanch (254.º ATP) naquela que será a sua segunda meia-final da temporada num 'challenger', após a presença entre os quatro finalistas do Oeiras Open 2.

