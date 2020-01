Golo nos descontos garante triunfo do Vitória de Guimarães frente ao Santa Clara Um golo de João Pedro em período descontos garantiu hoje o triunfo do Vitória de Guimarães na receção ao Santa Clara (1-0), em jogo da 17.ª jornada I Liga portuguesa de futebol. desporto Lusa desporto/golo-nos-descontos-garante-triunfo-do-vitoria_5e234373b846211c159138e1





O avançado João Pedro, que tinha entrado na partida no decorrer da segunda parte, marcou aos 90+1 o único golo da partida, que permitiu ao Vitória de Guimarães manter a distância de dois pontos para o Sporting de Braga, que venceu na sexta-feira na deslocação ao FC Porto.

Com o triunfo de hoje, os vimaranenses estão em sexto lugar no campeonato, com 25 pontos, enquanto o Santa Clara mantém os 17 pontos, no 14.º lugar.

