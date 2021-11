Num canto cobrado pelo belga Carrasco, o defesa-central desviou de cabeça aos 87 minutos e decidiu mais um jogo de 'sofrimento' para os 'colchoneros', que não puderam contar com João Félix, lesionado.

O tento solitário coloca o 'Atleti' com 26 pontos, a um do Real Madrid, que só joga no domingo, e a dois de Real Sociedad e Sevilha, ambos na liderança, depois de os segundos terem empatado com o Alavés no primeiro jogo do dia. O Osasuna sofreu a terceira derrota seguida e pode ser ultrapassado por várias equipas no oitavo posto.

Sob a chuva forte que foi afetando o jogo, o Alavés esteve a vencer por duas vezes, com golos de Laguardia, logo aos cinco minutos, e Joselu, de penálti aos 45+7, mas por duas vezes a equipa do técnico ex-FC Porto Julen Lopetegui conseguiu empatar.

Primeiro foi o argentino Lucas Ocampos, aos 38 minutos, e mais tarde, já em 'desespero', foi o croata Ivan Rakitic a fazer novo empate, aos 90+2.

Com este resultado, o Sevilha, que soma 13 jogos disputados (um em atraso), não conseguiu isolar-se à condição na frente de La Liga, apenas igualar os 28 pontos da Real Sociedad, que joga no domingo.

O Real Madrid, que é terceiro, com 27 pontos, em 12 jogos, pode ultrapassar a dupla, visitando no domingo o Granada.

Antes, em Vigo, o Celta, 15.º classificado, somou o terceiro empate seguido e atrasou o Villarreal na luta pelos lugares europeus, após Brais Méndez anular, aos 72 minutos, o tento inicial de Alberto Moreno (27).

Ainda hoje, o principal destaque vai para a estreia de Xavi como treinador do FC Barcelona.

O antigo médio, uma das principais figuras da história dos catalães, começa nas novas funções logo no dérbi da Catalunha, contra o Espanyol, em jogo marcado para as 20:00 de Lisboa.

